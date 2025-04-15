«Барселона» победила «Боруссию» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Испанская «Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ответная встреча с немецкой «Боруссией» прошла в Дортмунде и завершилась со счетом 3:1 победой хозяев, однако по сумме двух встреч вперед прошла каталонская команда.

Первая встреча между командами прошла в Барселоне и завершилась с разгромным счетом 4:0. В составе победителей голами отметились Рафинья, Ламин Ямаль, а также Роберт Левандовски, оформивший дубль.

8 апреля провели свои матчи еще две пары четвертьфиналистов. «Бавария» дома проиграла «Интеру» (1:2), а «Арсенал» разгромно победил «Реал» (3:0).