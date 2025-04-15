В России впервые оштрафовали банк за пересылку личных данных в WhatsApp

Суд в России впервые оштрафовал банк за пересылку личных данных в WhatsApp

В России впервые оштрафовали банк за пересылку личных данных клиента через мессенджер WhatsApp. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

«Российский суд впервые привлек к ответственности финансовую организацию за использование иностранного мессенджера для передачи персональных данных гражданина», — рассказали в ведомстве. Банк признали виновным по статье 13.11.2 КоАП («Незаконное использование принадлежащих иностранным юридическим лицам информационных систем») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Отмечается, что с доказательствами нарушения банком закона в Роскомнадзор обратилась жительница Москвы. В ходе разбирательства выяснилось, что сотрудник финансовой организации отправил сообщение клиенту в WhatsApp.

Какой именно банк был оштрафован, не уточняется.

Ранее российские власти разъяснили запрет на иностранные мессенджеры для сотрудников банков. Как уточнили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, работники финансовых организаций могут использовать любые мессенджеры для личного общения.

С 1 марта 2023 года в России вступил в силу запрет на использование иностранных мессенджеров для банков и ряда других организаций. В список запрещенных сервисов попали WhatsApp, Telegram и еще семь других.