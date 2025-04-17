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16:56, 17 апреля 2025Россия

Россиянам ответили на вопрос о вступлении в «Талибан»

Адвокат Молохов сообщил, что у россиян не получится вступить в Талибан
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ali Khara / Reuters

Несмотря на исключение движения «Талибан» из списка террористических организаций, у россиян не получится вступить в него. Об этом заявил адвокат и представитель талибов Александр Молохов в беседе с Shot, опубликованной в Telegram.

Отвечая на вопрос журналистов, правозащитник пояснил, что «у движения "Талибан" нет членских билетов». По словам Молохова, организация не структурирована и не имеет устава или регистрации в каком либо государстве, включая Афганистан, так как талибы иначе смотрят на все эти вопросы.

«Для них само понятие общественной организации — из другой правовой системы, культуры. Нельзя воспринимать дело так, будто где-то образуется очередь из россиян, желающих вступить в "Талибан". Это чисто местное афганское явление, которое к России не имеет никакого отношения», — рассказал адвокат.

Ранее Россия исключила движение «Талибан» из списка террористических организаций, сообщили «Ленте.ру» в Генпрокуратуре страны. Ведомство обратилось в Верховный суд с иском о приостановке действия запрета организации 31 марта.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий исключить «Талибан» из списка террористических организаций 28 декабря 2024. О планах изменить статус организации глава государства заявлял еще в 2021 году.

ЖЗЛ
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