Дроны ВСУ сбили над приграничным российским регионом

Минобороны России: Два дрона ВСУ сбили над Курской областью

Два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что беспилотники в приграничном регионе были ликвидированы средствами противовоздушной обороны в период с 14:00 до 14:40.

По данным Минобороны, сбитые устройства относились к самолетному типу. Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.

До этого украинский беспилотник сбили над Белгородской областью. Летательный аппарат ликвидировали около 9:20.

Еще раньше ВСУ впервые с начала спецоперации атаковали морской порт Оля в Астраханской области.