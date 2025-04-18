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16:31, 18 апреля 2025Россия

Дроны ВСУ сбили над приграничным российским регионом

Минобороны России: Два дрона ВСУ сбили над Курской областью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что беспилотники в приграничном регионе были ликвидированы средствами противовоздушной обороны в период с 14:00 до 14:40.

По данным Минобороны, сбитые устройства относились к самолетному типу. Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.

До этого украинский беспилотник сбили над Белгородской областью. Летательный аппарат ликвидировали около 9:20.

Еще раньше ВСУ впервые с начала спецоперации атаковали морской порт Оля в Астраханской области.

ЖЗЛ
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