Олимпийский чемпион объяснил обвинения в сексуальном насилии в адрес Панарина

Чемпион ОИ Васильев об обвинениях в адрес Панарина: Ей захотелось заработать

Двукратный олимпийский чемпион (ОИ) по биатлону Дмитрий Васильев объяснил обвинения в сексуальном насилии в адрес российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Его слова приводит РИА Новости.

«Возможно, этой сотруднице просто захотелось заработать денег, ведь рядом находятся богатые хоккеисты», — заявил Васильев. По его мнению, восприятие отношений между мужчиной и женщиной в США другое.

Ранее The Athletic сообщил, что экс-сотрудница «Рейнджерс» обвинила Панарина в сексуальном насилии. Отмечалось, что хоккеист вынудил ее прийти к нему в номер, после чего повалил ее на кровать. Она сумела оттолкнуть Панарина и уйти из номера.

Женщина покинула клуб в августе 2024 года. Она подписала соглашение с Панариным, которое включало в себя положение о неразглашении и об отказе от признания в совершении правонарушений.