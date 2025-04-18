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14:33, 18 апреля 2025Путешествия

В России найдут альтернативы загрязненным пляжам Анапы

Минэк РФ: Бизнес готовит альтернативные варианты отдыха из-за решения по Анапе
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Туристический бизнес готовит альтернативные варианты отдыха из-за загрязненных пляжей Анапы. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, его слова приводит ТАСС.

В связи с решением Роспотребнадзора закрыть ряд курортных зон в Анапе россиянам найдут другие возможности для летних поездок. «Речь идет о таких направлениях, как активный туризм, культурно-познавательные экскурсионные программы, сельский, гастрономический, событийный туризм», — пояснил представитель Минэка РФ.

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При этом Вахруков подчеркнул, что важно поддержать бизнес и предотвратить деградацию туристической инфраструктуры в районах, которые столкнулись с ограничениями по пляжному отдыху. По его словам, меры поддержки предпринимателей уже сформированы и начали работать.

«В целом и в Анапе, и в Темрюкском районе для формирования привлекательных туристических продуктов есть все», — отметил замминистра. У более чем половины отелей есть спа-центры, бассейны и оздоровительная инфраструктура, которая могла бы заменить отдых на море.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 150 пляжей Анапы и Темрюка не соответствуют санитарным нормам из-за последствий разлива мазута в Черном море. При этом Крым признали безопасным.

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