Момент объявления Путиным пасхального перемирия попал на видео

Появилось видео, на котором Путин объявляет пасхальное перемирие с 19 апреля

Появилось видео, на котором президент России Владимир Путин объявляет пасхальное перемирие. Его опубликовал Telegram-канал «Кремль. Новости».

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Оно начнет работать с 6 часов вечера субботы, 19 апреля, до 12 часов в ночь на понедельник, 21 апреля.

Путин подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российский лидер после объявления о пасхальном перемирии обратился к украинской стороне и призвал Киев последовать примеру Москвы.