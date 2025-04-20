В России отреагировали на 900 атак дронов и 444 обстрела ВСУ после объявления перемирия

Джабаров об атаках ВСУ в перемирие: Зеленский может говорить одно, а делать иное

Президент Украины Владимир Зеленский может говорить одно, а делать совершенно другое, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на 900 атак украинских дронов и 444 обстрела из орудий и минометов позиций российских бойцов после объявленного пасхального перемирия.

«Зеленский сам по себе человек подлый, без принципов. Он может говорить одно, а делать совершенно другое. И как дополнение, я думаю, что не все вооруженные отряды выполняют его указания как Верховного главнокомандующего. То есть я не исключаю, что те же батальоны могут работать по своей программе», — поделился Джабаров.

По мнению сенатора, сейчас западные партнеры Киева увидят, что из себя представляет Зеленский и есть ли у него желание заключить мир.

«Может сейчас они протрезвеют. Я думаю, для американцев тоже это будет очередным поводом усомниться в дееспособности Зеленского как государственного лица», — заключил он.

В ночь с 19 на 20 апреля — после того как президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии — подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам. Кроме этого, противник 444 раза обстрелял из орудий и минометов позиции российских бойцов.

В субботу, 19 апреля, Россия объявила пасхальное перемирие. При этом российские военные должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны противника, заявили власти.

Зеленский на это заявил, что Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия.

