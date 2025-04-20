Названы лучшие упражнения для проработки проблемных зон

Фитнес-тренер с ником Artemsambobjj назвал лучшие упражнения для проработки проблемных зон. Его слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовал делать отжимания, подъемы с локтей, приведение бедра к корпусу, выседы, складку и стульчик. Для выполнения последнего нужно прижаться спиной к стене и сползти по ней вниз до того положения, когда бедра достигнут параллели с полом. После этого следует задержаться в таком положении на тридцать секунд.

Эксперт заявила, что рекомендованная тренировка рассчитана на все тело, отметив, что ее можно выполнять на выходных. Он добавил, что тренировка достаточно интенсивна.

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