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07:50, 20 апреля 2025Спорт

Названы лучшие упражнения для проработки проблемных зон

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-тренер с ником Artemsambobjj назвал лучшие упражнения для проработки проблемных зон. Его слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовал делать отжимания, подъемы с локтей, приведение бедра к корпусу, выседы, складку и стульчик. Для выполнения последнего нужно прижаться спиной к стене и сползти по ней вниз до того положения, когда бедра достигнут параллели с полом. После этого следует задержаться в таком положении на тридцать секунд.

Эксперт заявила, что рекомендованная тренировка рассчитана на все тело, отметив, что ее можно выполнять на выходных. Он добавил, что тренировка достаточно интенсивна.

Ранее тренер Юлия Гуляева назвала способ подтянуть низ живота за три минуты в день. Чтобы сделать низ живота визуально подтянутым, специалист посоветовала делать планку, которая поможет проработать и укрепить кор.

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