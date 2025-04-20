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17:27, 20 апреля 2025Наука и техника

Ученые открыли новый цвет

Science Advances: Ученые США открыли неизвестный науке новый цвет
Екатерина Ештокина

Изображение: James Fong et al. ,Novel color via stimulation of individual photoreceptors at population scale.Sci.

В США ученые сообщили об открытии нового цвета, который ранее был неизвестен науке. Соответствующий материал публикует журнал Science Advances.

Пятеро участников исследования, которым удалось увидеть оттенок, описали его как нечто среднее между синим и зеленым. «Невозможно передать этот цвет в статье или на мониторе. Вся суть в том, что это не тот цвет, который мы видим, его просто нет», — заявил ученый-визуалист Остин Рурд.

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Научные сотрудники смогли получить новый тон в результате эксперимента, в котором они применяли лазерные импульсы для влияния на глаза. Вследствие воздействия на клетки сетчатки глаза специалисты смогли расширить границы зрительного восприятия.

Уточняется, что новый цвет получил название olo. Эксперты подчеркнули, что при естественном освещении увидеть его невозможно.

Ранее в апреле стало известно о разработанной таблетке для похудения. Новое средство воздействует на те же рецепторы GLP-1, что и инъекционные препараты, — оно подавляет аппетит и продлевает чувство насыщения.

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