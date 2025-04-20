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16:12, 20 апреля 2025Наука и техника

Ученые предупредили о магнитных бурях

РАН: Из-за крупной корональной дыры на Солнце ожидается серия магнитных бурь
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: NASA / SDO / Handout / Reuters

На Земле 21 апреля ожидается серия сильных магнитных бурь из-за крупной корональной дыры на Солнце. Об этом со ссылкой на данные Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики сообщает URA.RU.

«По московскому времени начиная с полудня начнутся геомагнитные возмущения. К вечеру вероятность того, что эти возмущения перерастут в магнитные бури второго уровня, достигает 80%. Это значит, что буря может оказаться достаточно сильной», — пишет издание.

17 апреля на Земле произошла магнитная буря предпоследнего уровня мощности. Ученые оценили мощность как G4 — «очень сильно».

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