Национальное управление разведки США запустило более 200 спутников за два года

SpaceNews: Разведка США запустила более 200 спутников за два года

Национальное управление военно-космической разведки США запустило более 200 спутников за два последние года. На это обратило внимание издание SpaceNews.

На 2025 года запланировано более десяти запусков в интересах разведки США. «Управление разрабатывает и эксплуатирует секретные спутники наблюдения и разведки правительства США. В настоящее время агентство развертывает обширную сеть спутников, предназначенных для отслеживания наземных целей в режиме, близком к реальному времени», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что приоритетом разведуправления является ракетный запуск большого числа малых космических аппаратов, что «позволяет создавать сети, более устойчивые к потенциальным угрозам и способные обеспечить более полное покрытие».

В январе издание SpaceNews рассказало о том, что Космические силы США прогнозируют заключение контрактов на миллиарды долларов на услуги коммерческих спутников.

В декабре портал Defense News писал, что Космические силы и Национальное управление военно-космической разведки США планирует ввести в эксплуатацию спутники миссии Silent Barker, предназначенные для наблюдения за российскими и китайскими космическими аппаратами.