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00:32, 24 апреля 2025Наука и техника

Три двигателя китайского J-36 заметили на фото

ImpNavigator: Китайский истребитель шестого поколения J-36 получил три двигателя
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал ImpNavigator

Китайский истребитель шестого поколения, который известен под обозначением J-36, получил три двигателя. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал ImpNavigator.

На фотографии прототипа самолета можно заметить характерные выступы в кормовой части, которые указывают на наличие трех двигателей.

Также видны два индикатора на лобовом стекле для двух членов экипажа, которые сидят бок о бок. Новый самолет разрабатывает компания Chengdu Aircraft Industry Group.

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21 марта 2023

Ранее в апреле в сети появились фотографии китайского самолета нового поколения, который разрабатывает Шэньянская авиастроительная корпорация. Двухдвигательный самолет построен по схеме «бесхвостка». Летательный аппарат известен под обозначением J-XDS и J-50.

В том же месяце «Известия» допустили, что J-36 — это ударный самолет, предназначенный для поражения наземных и надводных целей.

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