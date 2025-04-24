Три двигателя китайского J-36 заметили на фото

ImpNavigator: Китайский истребитель шестого поколения J-36 получил три двигателя

Китайский истребитель шестого поколения, который известен под обозначением J-36, получил три двигателя. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал ImpNavigator.

На фотографии прототипа самолета можно заметить характерные выступы в кормовой части, которые указывают на наличие трех двигателей.

Также видны два индикатора на лобовом стекле для двух членов экипажа, которые сидят бок о бок. Новый самолет разрабатывает компания Chengdu Aircraft Industry Group.

Ранее в апреле в сети появились фотографии китайского самолета нового поколения, который разрабатывает Шэньянская авиастроительная корпорация. Двухдвигательный самолет построен по схеме «бесхвостка». Летательный аппарат известен под обозначением J-XDS и J-50.

В том же месяце «Известия» допустили, что J-36 — это ударный самолет, предназначенный для поражения наземных и надводных целей.