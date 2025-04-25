У актера Никоненко нашли новообразование с подозрением на онкологию

Shot: У актера Сергея Никоненко нашли новообразование с подозрением на онкологию

У народного артиста РСФСР Сергея Никоненко нашли новообразование с подозрением на онкологию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что актер обратился к врачам и был доставлен в стационар, где медики обнаружили новообразование предстательной железы. Также у Никоненко было выявлено еще несколько заболеваний.

Артист подтвердил, что обращался к врачам, и рассказал, что иногда жалуется на скачки давления.

14 апреля советский и российский актер, певец и музыкант Михаил Боярский оступился за кулисами и упал на спину во время репетиции. Артисту сделали укол обезболивающего, после чего он вернулся на сцену. К врачам актер обратился только спустя два дня. 19 апреля сообщалось, что Боярскому предстоит операция по стабилизации позвонков.