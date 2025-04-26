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17:37, 26 апреля 2025Спорт

В «Динамо» раскритиковали натурализацию бразильского защитника «Зенита»

Гафин раскритиковал натурализацию бразильского защитника «Зенита» Сантоса
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин раскритиковал натурализацию защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса. Его слова приводит Sport24.

Функционер обратил внимание на то, что после получения российского паспорта бразилец не играл за сборную страны. «Правило легионеров должно сочетаться с игрой за сборную. Одна игра за сборную, и ты не легионер», — заявил Гафин.

«Динамо» сыграло с «Зенитом» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ранее 26 апреля. Игра завершилась со счетом 1:1.

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство Сантосу указом от 21 октября прошлого года. За «Зенит» он выступает с 2019-го.

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