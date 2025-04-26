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11:23, 26 апреля 2025Россия

В России заявили о готовности проработать новый вариант ЕГЭ по физике и информатике

Музаев: Рособрнадзор готов проработать объединенный ЕГЭ по физике и информатике
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о готовности ведомства проработать проект о новом варианте Единого государственного экзамена (ЕГЭ), включающем в себя информатику и физику. Его слова приводит ТАСС.

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