В России заявили о готовности проработать новый вариант ЕГЭ по физике и информатике

Музаев: Рособрнадзор готов проработать объединенный ЕГЭ по физике и информатике

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о готовности ведомства проработать проект о новом варианте Единого государственного экзамена (ЕГЭ), включающем в себя информатику и физику. Его слова приводит ТАСС.

