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19:49, 25 апреля 2025Из жизни

Сотрудник музея разбил работу известного художника за 2,6 миллиона рублей

В Мексике сотрудник музея разбил скульптуру Живаго Дункана за 630 тысяч песо
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Jam Press

В Мексике сотрудник Музея современного искусства города Монтеррей разбил скульптуру известного современного художника Живаго Дункана. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел на глазах у посетителя музея Алана Нерио. Он рассказал, что осматривал выставку Дункана под названием «Романтический примитивизм». Она состоит из скульптур, похожих на сосуды разного размера. Когда Нерио находился в зале, сотрудник музея задел и разбил одну из работ. Другие смотрители сразу же увели провинившегося коллегу во внутренние помещения.

Дункан использует при создании скульптур непрочные и изношенные материалы, которые символизируют хрупкость современного мира. Цены на его изваяния доходят до 630 тысяч мексиканских песо (2,6 миллиона рублей).

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Администрация Музея современного искусства Монтеррея пока не прокомментировала инцидент. Также неизвестно, насколько ценной был уничтоженная работа. Известно, что выставка «Романтический примитивизм» открылась в ноябре 2024 года и должна закрыться в апреле.

В августе 2024 года сообщалось, что в Израиле ребенок разбил древнюю амфору во время экскурсии в музее. Произведению искусства было около 3,5 тысячи лет.

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