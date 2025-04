Сотрудник музея разбил работу известного художника за 2,6 миллиона рублей

В Мексике сотрудник музея разбил скульптуру Живаго Дункана за 630 тысяч песо

В Мексике сотрудник Музея современного искусства города Монтеррей разбил скульптуру известного современного художника Живаго Дункана. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел на глазах у посетителя музея Алана Нерио. Он рассказал, что осматривал выставку Дункана под названием «Романтический примитивизм». Она состоит из скульптур, похожих на сосуды разного размера. Когда Нерио находился в зале, сотрудник музея задел и разбил одну из работ. Другие смотрители сразу же увели провинившегося коллегу во внутренние помещения.

Дункан использует при создании скульптур непрочные и изношенные материалы, которые символизируют хрупкость современного мира. Цены на его изваяния доходят до 630 тысяч мексиканских песо (2,6 миллиона рублей).

Администрация Музея современного искусства Монтеррея пока не прокомментировала инцидент. Также неизвестно, насколько ценной был уничтоженная работа. Известно, что выставка «Романтический примитивизм» открылась в ноябре 2024 года и должна закрыться в апреле.

В августе 2024 года сообщалось, что в Израиле ребенок разбил древнюю амфору во время экскурсии в музее. Произведению искусства было около 3,5 тысячи лет.