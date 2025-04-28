Названы сроки подписания ресурсной сделки между Украиной и США

FT: США и Украина могут подписать рамочное соглашение по ресурсам на этой неделе

США и Украина могут подписать рамочное соглашение по минеральным ресурсам уже на этой неделе. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Как утверждается, стороны приблизились к заключению сделки после того, как Киеву удалось добиться значительных уступок от администрации президента США Дональда Трампа. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которого цитирует издание, Соединенные Штаты согласились не учитывать предоставленную ранее военную помощь в качестве долга.

В материале отмечается, что прорыв в переговорах по сделке произошел после встречи президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Ватикане 26 апреля. Комментируя ее итоги, американский лидер отметил готовность Зеленского заключить сделку.

Ранее украинский лидер заявил об историческом значении встречи с Трампом в Ватикане. Он добавил, что стороны успели обсудить обширный спектр вопросов, включая возможность полного и безусловного прекращения огня на Украине.