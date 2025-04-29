Появились кадры из атакованной дронами с фугасными снарядами Нижегородской области

Появились кадры из атакованной БПЛА с фугасными снарядами Нижегородской области

В сети появились кадры из Нижегородской области, которая, согласно неофициальным данным, подверглась удару беспилотников с фугасными снарядами. Их публикует Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах слышны громкие звуки, похожие на взрывы, которые провоцируют работу аварийной сигнализации у автомобилей. Также небо озаряют вспышки света.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Нижегородскую область беспилотниками типа «Лютый» с фугасными зарядами. Их, предварительно, запускали из Хмельницкой области.

Нижегородская область подверглась атаке со стороны ВСУ в ночь на вторник, 29 апреля. Как уточнял губернатор Глеб Никитин, никаких последствий случившегося не зафиксировано. В сети появились кадры из региона, на которых слышны взрывы и видны световые вспышки.

По данным Минобороны, за ночь над регионом сбили восемь летательных аппаратов. Всего с вечера над российскими регионами перехватили 91 беспилотник.

