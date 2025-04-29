Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:04, 29 апреля 2025Россия

Появились кадры из атакованной дронами с фугасными снарядами Нижегородской области

Появились кадры из атакованной БПЛА с фугасными снарядами Нижегородской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Нижегородской области, которая, согласно неофициальным данным, подверглась удару беспилотников с фугасными снарядами. Их публикует Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах слышны громкие звуки, похожие на взрывы, которые провоцируют работу аварийной сигнализации у автомобилей. Также небо озаряют вспышки света.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Нижегородскую область беспилотниками типа «Лютый» с фугасными зарядами. Их, предварительно, запускали из Хмельницкой области.

Нижегородская область подверглась атаке со стороны ВСУ в ночь на вторник, 29 апреля. Как уточнял губернатор Глеб Никитин, никаких последствий случившегося не зафиксировано. В сети появились кадры из региона, на которых слышны взрывы и видны световые вспышки.

По данным Минобороны, за ночь над регионом сбили восемь летательных аппаратов. Всего с вечера над российскими регионами перехватили 91 беспилотник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ставший жертвой взрыва генерал Москалик был участником переговоров по Украине

    Кремль напомнил о готовности России к переговорам по Украине без предварительных условий

    В Кремле указали на игнорирование Украиной мирных инициатив России

    Китай отреагировал на решение России о трехдневном перемирии

    Ушедший из России автогигант резко сократит расходы из-за падения спроса

    Двор российского игрока клуба НХЛ забросали кепками

    Медведев назвал Украину убогим рейхом

    В Японии призвали Украину принять предложение России о перемирии

    Россияне резко потеряли интерес к популярному турецкому городу после землетрясения

    Российский фондовый рынок резко снизился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости