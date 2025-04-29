Россия сбила тяжелый истребитель ВСУ. На Украине заявили, что «произошло то, чего не должно было»

Боец ВСУ Петренко назвал человеческий фактор причиной потери истребителя Су-27

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли тяжелый истребитель Су-27 в ходе атаки со стороны армии России из-за человеческого фактора. Так причину случившегося описал глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Петренко.

Он (пилот — прим. «Ленты.ру») очень эффективно себя проявил сегодня, когда отражали эту атаку, но, к сожалению, человеческий фактор, ну произошло то, чего не должно было случиться. Не буду сообщать подробности Олег Петренко глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ

Украинский представитель уточнил, что, несмотря на сбитый самолет, летчику удалось выжить. ВВС Украины признали потерю Су-27. Самолет был поражен во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке украинских войск при помощи ударных российских беспилотников.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Минобороны России подтвердили уничтожение тяжелого истребителя ВСУ

28 апреля Вооруженные силы (ВС) России сбили вражеский истребитель Су-27. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что самолет был уничтожен при участии Воздушно-космических сил (ВКС) России. Кроме того, за последние сутки российские средства противовоздушной обороны ликвидировали семь управляемых авиационных бомб JDAM, поставленных Киеву из США, и 189 беспилотников самолетного типа. Также бойцы ВС России поразили учебный центр украинской погранслужбы и несколько военных аэродромов.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские войска продолжают продвигаться в зоне специальной военной операции (СВО). За последние недели они вплотную приблизились к границе Днепропетровской области. Украинский аналитический портал Deep State уточнил, что в данный момент ВС России ведут бои рядом с Котляровкой и Успеновкой, а с юга они почти вышли к трассе на Запорожье.

ВСУ утратили треть поставленных Западом истребителей F-16

Украина потеряла треть поставленных западными странами истребителей F-16. При этом имеющиеся у Киева самолеты все еще не могут сравниться по характеристикам с российской техникой, отметил независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич.

По его словам, к апрелю этого года в распоряжении ВСУ были примерно 27 истребителей F-16AM, из которых уцелели меньше 19. Боснич заметил, что экипаж этих самолетов подвергается колоссальной опасности, так как именно F-16 в последнее время являются приоритетной целью для ВКС России. Эксперт подчеркнул, что уничтожение данных самолетов позволяет разрушить миф о технопревосходстве западной оборонной сферы.

Хотя эти истребители были модернизированы в определенной степени, этого далеко не достаточно, чтобы сравниться с российскими самолетами, такими как перехватчики МиГ-31БМ, истребители Су-35С или многоцелевые истребители Су-30 Драго Боснич независимый геополитический и военный аналитик

Он добавил, что радары боевых самолетов ВС России во много раз превосходят F-16, а используемые Россией ракеты «воздух-воздух» уже не в первый раз устанавливают мировые рекорды по дальности поражения.