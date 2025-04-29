В России опровергли обвинения Южной Кореи в нарушениях из-за бойцов КНДР в Курской области

Данные о нарушениях международных норм из-за КНДР в Курской области опровергли

Агентство Ренхап выпустило заметку о том, что представитель Минобороны Южной Кореи Чон Ха Гю назвал отправку северокорейских военных в Россию противоречащей международным нормам, а также являющейся насмешкой над международным правом. Эта информация разлетелась по сети и активно цитировалась средствами массовой информации (СМИ), однако эти утверждения опровергли в России.

Известно, что вышло несколько версий этого текста в медиа, которые свидетельствуют о том, что агентство Ренхап скорректировало статью. Некоторые средства массовой информации, цитируя вышедшую заметку, назвали спикером представителя Министерства обороны Республики Корея Чон Ха Гю, приписывая эти слова ему. В другой версия это заявление относится к МИД Южной Кореи, представляя таким образом всю позицию страны.

Сеул обвиняет стороны в нарушении Устава ООН, однако статья 2(4) этого документа призывает всех членов уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость других государств. Учитывая, что КНДР находилась в Курской области, то она не нарушила суверенитет других стран, так как у нее было подписано стратегическое соглашение с Россией, разрешающее стране действовать таким образом. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР был подписан 19 июня 2024 года. Президент России Владимир Путин ратифицировал его 9 ноября 2024 года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова усомнилась в нарушении устава ООН из-за отправки солдат КНДР в Курскую область. «Надо смотреть документы, но я могу предположить, что нет нарушений, потому что это Курская область, а не Донецк и Луганск, потому что, если я не ошибаюсь, в договорах о стратегическом партнерстве есть условие, что это должно быть, если [боевые действия идут] на территории страны», — поделилась депутат.

На тематику законности отправки северокорейских войск на СВО высказался и военный эксперт Алексей Леонков. Он удивился, что другие страны осуждают РФ за привлечение к операции северокорейских солдат. «Как можно осуждать Россию за привлечение к операции северокорейских солдат и параллельно с этим посылают тысячи наемников и советников из стран НАТО на территорию Украины или России?» — сказал он. Эксперт также напомнил о том, что в рядах ВСУ воюют тысячи наемников не только из государств — членов НАТО, но и из других стран от Кавказа до Латинской Америки.

Леонков подчеркнул, что не считает, что это решение России и КДР нарушает международное право. «Действия же России полностью соответствуют международному законодательству. Между нашей страной и КНДР заключено соглашение о стратегическом партнерстве, в котором прописаны обязанности оказания военной помощи... И если говорить о нарушениях международного законодательства, то здесь стоит вспомнить деятельность США и ЕС не только на Украине, но и на Ближнем Востоке, в Югославии и Афганистане. Это военные кампании проводились с грубейшими нарушениями Устава ООН», — заключил Леонков.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что корейские солдаты и офицеры действовали в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Он подчеркивал, что это происходило «в полном соответствии с международным правом». «Согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьей 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся Сторон», — подчеркивал президент России.

С этим согласен и замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, в свете действия санкций Совбеза ООН, ограничивающих возможности военно-технического сотрудничества любых стран с КНДР, Москва не делает во взаимодействии с Пхеньяном ничего, что не укладывалось бы в нормы международного права.

Информация о том, что Сеул заявил, что отправка северокорейских военных в Россию противоречит международным нормам, а также является насмешкой над международным правом, получила широкое распространение в сети. Об этом писали: Интерфакс, bfm.ru, News.ru.

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