Тихонов выразил опасения из-за борьбы Вяльбе и Губерниева за пост главы ФЛГР

Тихонов испугался развала лыжного спорта из-за борьбы Вяльбе и Губерниева

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил опасения из-за борьбы Елены Вяльбе и Дмитрия Губерниева за пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Его слова приводит РИА Новости.

«Не дай бог в лыжных гонках повторить историю биатлона. Пока в Союзе биатлонистов России (СБР) была моя команда, у нас на крупнейших международных стартах было завоевано 24 золотые медали, 27 серебряных наград и 19 бронзовых. А что мы имеем после нашего ухода?» — посетовал он. Тихонов заявил, что после смены руководства в биатлоне все развалилось.

Ранее Губерниев рассказал о желании сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Губерниев в 2025-м стал советником министра спорта России Михаила Дегтярева на общественных началах.