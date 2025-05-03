Зеленский: Я уверен, что Европа будет рядом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку Европы в случае выхода США из переговоров. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«После того как договорятся о прекращении огня, некоторые страны будут хотеть, чтобы мы с русскими остались один на один. Но все равно Европа будет рядом», — сказал он.

Ранее руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс назвала условие выхода из переговоров по Украине. Она отметила, что Соединенные Штаты не отказывались от роли посредника в решении украинского кризиса, однако это произойдет при отсутствии прогресса в переговорах между Киевом и Москвой.

Кроме того, 3 мая Зеленский отверг предложение перемирия в честь Дня Победы. Он заявил, что готов к перемирию в том случае, если оно будет длиться 30 дней.