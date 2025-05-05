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19:11, 5 мая 2025Наука и техника

В США рассказали о послании B-52 миру

19FortyFive: Бомбардировщик B-52 несет послание для ВВС всего мира
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tim Chong / Reuters

Американский стратегический бомбардировщик B-52, который остается одним из самых старых самолетов в арсенале Военно-воздушных сил (ВВС) США, несет послание для ВВС всего мира. Об этом рассказали в публикации 19FortyFive.

B-52 остается основным бомбардировщиком ВВС США на протяжении 70 лет, а модернизация до уровня B-52J позволит продлить срок службы самолета до 2050-х годов.

«B-52 остается превосходным носителем обычного и ядерного оружия благодаря многочисленным модернизациям», — пишет издание. Автор напомнил, что модернизированные B-52J получат новые радары и двигатели Rolls-Royce F130.

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В феврале стало известно, что установку новых радаров на модернизированные B-52 отложили на год. Работы планируют провести в 2026 финансовом году. Задержку связывают с проблемами интеграции нового оборудования. ВВС США потребовали усовершенствовать конструкцию носового обтекателя самолета или корпуса радара.

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