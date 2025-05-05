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14:41, 5 мая 2025Россия

Взрывы на территории воинской части в российском регионе полностью уничтожили два дома

Владимирский губернатор Авдеев: Взрывы в Киржачском районе уничтожили два дома
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Взрывы на территории военной части в Киржачском районе Владимирской области полностью уничтожили два дома. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев во время пресс-конференции, передает «Зебра.ТВ».

«Тем, кто частично утратил имущество, будут выплачены компенсации. Случаев полной утраты имущества только два. Все получат помощь, выбитые окна в домах будут вставлены», — сообщил глава региона.

По его словам, обстановка в Киржачском районе после ЧП спокойная, там продолжают работать школы и детские сады. Губернатор поблагодарил всех жителей, которые откликнулись и помогли.

Возгорание и взрыв на складе боеприпасов на территории воинской части во Владимирской области произошли вечером во вторник, 22 апреля. Согласно заявлению Минобороны, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

Пострадали, по данным властей, четыре человека, по неофициальной информации — 10. В районе воинской части во Владимирской области ввели запрет на пребывание людей и въезд транспорта.

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