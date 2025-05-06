Официальный курс доллара опустился ниже 81 рубля

Банк России опустил официальный курс доллара на 7 мая до 80,96 рубля

Банк России понизил официальные курсы американской и европейской валют к российской почти на рубль в каждом из случаев, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

На 7 мая курс доллара установлен на уровне ниже 81 (80,96), а евро — 92 (91,92) рублей. Таким образом, по сравнению со вчерашними данными ЦБ нацвалюта укрепилась на 95 и 99 копеек соответственно.

«По-прежнему на рынке ощущается дисбаланс предложения и спроса на валюту — продажи высокие за счет экспортных притоков, а импорт подавлен. Более того, до второй декады мая предложение валюты от ЦБ и Минфина по бюджетному правилу повышенное», — прокомментировал ситуацию эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер.

Несмотря на то что некоторые аналитики считают высокой вероятность того, что к лету рубль ослабнет под влиянием таких факторов, как сокращение притока в страну валюты и возможное обнуление норматива продажи выручки экспортерами, пока что он вырос к доллару с начала 2025 года почти на 40 процентов.