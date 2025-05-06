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13:32, 6 мая 2025Спорт

Отец Большунова заявил об отсутствии у сына мотивации соревноваться в России

Отец Большунова заявил об отсутствии у сына мотивации соревноваться в России
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Отец российского лыжника Александра Большунова Александр Большунов-старший заявил об отсутствии у сына мотивации соревноваться в России. Его слова приводит Championat.com.

«Это монотонность. Ты на каждую гонку выходишь с одними и теми же ребятами, досконально их изучив. А хочется бороться абсолютно со всеми лучшими и побеждать их», — заявил Большунов-старший. Он добавил, что Кубок мира — совсем другой уровень по сравнению с чемпионатом и Кубком России.

В начале 2025 года Большунов уехал тренироваться в Европу и выиграл международную коммерческую гонку в Италии. Он стал лучшим в масс-старте на 30 километров классическим стилем.

Ранее отец Большунова рассказал о реакции сына на попадание снаряда в их дом в Брянской области. «Как он мог отреагировать? Расстроился. Эту ситуацию невозможно понять. Как можно назвать тех, кто воюет с мирными людьми?» — заявил Александр Большунов-старший.

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