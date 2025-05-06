В Кремле высказались об актуальности инициативы Путина по перемирию в честь Дня Победы

Песков: Инициатива Путина по перемирию в честь Дня Победы актуальна

Инициатива президента России Владимира Путина о перемирии в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне актуальна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Соответствующие указания по перемирию уже даны. В случае если Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат попытки ударов по территории России в дни перемирия, Москва даст адекватный ответ, заверил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Владимир Зеленский отверг предложение перемирия в честь Дня Победы и заявил, что временное прекращение огня возможно с 7 мая на 30 дней. Для урегулирования конфликта приостановка боевых действий должна длиться 30 дней, потому что за трое суток «ни о чем договориться невозможно». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя слова украинского политика, заявил, что в случае реальной провокации 9 мая никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

Путин объявил о втором за месяц в зоне СВО перемирии 28 апреля. Оно, согласно заявлению Кремля, продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая. До этого в зоне боевых действий перемирие было объявлено в честь праздника Пасхи.