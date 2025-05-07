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13:04, 7 мая 2025Спорт

Украинская спортсменка сменит гражданство на российское

Украинская всадница София Васильева сменит спортивное гражданство на российское
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Украинская всадница София Васильева сменит спортивное гражданство на российское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Федерации конного спорта России (ФКСР).

В ФКСР заявили, что решение было вынесено на основании фактического российского гражданства у Васильевой, рожденной в Крыму.

Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила россиян от турниров весной 2022-го. Спустя полтора года спортсменов допустили до соревнований в нейтральном статусе.

Ранее украинский футболист московского «Торпедо» Руслан Червяков объяснил отказ от гражданства ради выступлений в России. Спортсмен заявил, что по российскому законодательству он может иметь два паспорта, однако хочет играть за сборную России.

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