Украинская спортсменка сменит гражданство на российское

Украинская всадница София Васильева сменит спортивное гражданство на российское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Федерации конного спорта России (ФКСР).
В ФКСР заявили, что решение было вынесено на основании фактического российского гражданства у Васильевой, рожденной в Крыму.
Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила россиян от турниров весной 2022-го. Спустя полтора года спортсменов допустили до соревнований в нейтральном статусе.
Ранее украинский футболист московского «Торпедо» Руслан Червяков объяснил отказ от гражданства ради выступлений в России. Спортсмен заявил, что по российскому законодательству он может иметь два паспорта, однако хочет играть за сборную России.