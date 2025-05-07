Украинская спортсменка сменит гражданство на российское

Украинская всадница София Васильева сменит спортивное гражданство на российское

Украинская всадница София Васильева сменит спортивное гражданство на российское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Федерации конного спорта России (ФКСР).

В ФКСР заявили, что решение было вынесено на основании фактического российского гражданства у Васильевой, рожденной в Крыму.

Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила россиян от турниров весной 2022-го. Спустя полтора года спортсменов допустили до соревнований в нейтральном статусе.

Ранее украинский футболист московского «Торпедо» Руслан Червяков объяснил отказ от гражданства ради выступлений в России. Спортсмен заявил, что по российскому законодательству он может иметь два паспорта, однако хочет играть за сборную России.