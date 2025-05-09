Парад Победы в Москве 9 мая 2025: во сколько и где смотреть, какая техника участвует

Парад Победы на 9 Мая в Москве начнется в 10:00

Сегодня, 9 мая, в Москве и других городах России пройдет военный парад, посвященный 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне. В этом году на парад в столице приедут 29 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. Во сколько и где смотреть парад, состоится ли воздушная часть и какую технику покажут, разбиралась «Лента.ру».

Во сколько пройдет парад Победы

Парад Победы на Красной площади в Москве начнется 9 мая в 10:00 и продлится два часа.

Кроме столицы, парады пройдут в Санкт-Петербурге, Смоленске, Волгограде, Туле, Новороссийске и Мурманске. Также шествия состоятся во Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Каспийске, Новосибирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Самаре, Североморске, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске, следует из справочных материалов Минобороны России.

Где смотреть парад Победы

Посмотреть московский парад Победы с трибуны нельзя — на мероприятие приглашают только ветеранов, военных, государственных деятелей и представителей иностранных государств. Купить билет на парад тоже не получится.

Тем не менее, шествие можно посмотреть по телевизору: его будут транслировать крупнейшие российские телеканалы, такие как Первый канал, «Россия 1» и «Звезда». А еще эфир с парада покажут на онлайн-платформах и цифровых экранах, которые установили в каждом районе столицы.

Программа парада Победы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

О конкретной программе обычно неизвестно заранее, тем не менее все парады проходят по похожей схеме:

Вынос на Красную Площадь флага Российской Федерации и знамени Победы Речь президента Владимира Путина и минута молчания Торжественный марш почетных караулов, исторических рот, действующих военнослужащих и оркестра Парад военной техники разных эпох Парад воздушных сил

Особое место в составе парадных расчетов займут участники специальной военной операции (СВО) на Украине.

Будет ли воздушная часть

Обычно решение о проведении или отмене воздушной части парада принимается непосредственно в день мероприятия: все зависит от погодных условий. Тем не менее, летчики, независимо от прогноза, проводили репетиции за несколько дней до парада: 5 и 7 мая. Пролет самолетов, оставивших за собой шлейф в цветах российского флага, 5 мая удалось снять на видео очевидцам в Москве.

В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уверял: погодные условия, согласно предварительному прогнозу на 9 мая, позволят провести воздушную часть парада Победы в Москве.

Какая техника будет участвовать

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Модели военной техники, которую демонстрируют на параде Победы, заранее не раскрывают. Однако предсказать, какие боевые машины покажут на Красной площади 9 мая, все же можно — ведь техника участвует в репетициях в конце апреля — начале мая.

Так, ожидается, что на параде продемонстрируют беспилотные летательные аппараты, в частности БПЛА «Ланцет», многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» и дрон «Герань».

Кроме того, по центру столицы проедут зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф», подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», самоходные установки «Мальва» и «Гиацинт», современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и многие другие машины. Покажут на параде и советскую технику времен Великой Отечественной войны — в том числе легендарный танк Т-34-85.

Кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Свое присутствие на параде Победы 9 мая подтвердили лидеры 27 государств. Среди них главы Китая, Словакии, Сербии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Республики Конго, Кубы, Боснии и Герцеговины, Монголии, Мьянмы, Палестины, Папуа — Новой Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Кроме того, некоторые страны будут представлены на посольском и министерском уровне.

Шествием по Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран: Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.