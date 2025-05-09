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15:50, 9 мая 2025Спорт

Стал известен любимый клуб нового Папы Римского

Священник Пагано: Папа Римский Лев XIV в футболе болеет за Рому
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Католический священник Джузеппе Пагано рассказал о любимом клубе нового Папы Римского Льва XIV. Его слова приводит ANSA.

Пагано заявил, что Лев XIV болеет за «Рому». «После матча "Рома" — "Фиорентина" он сказал мне в шутку, что победа "Ромы" — это первое чудо папы Франциска после его смерти», — отметил он.

Накануне 69-летний американский кардинал Роберт Прево стал главой Римско-католической церкви. Он принял имя Лев XIV.

Конклав, на котором избирали нового Папу Римского, начался 7 мая и продлился два дня. Лев XIV сменил на посту Франциска (имя при рождении Хорхе Марио Бергольо — прим. «Ленты.ру»), которого не стало на 89-м году жизни 21 апреля.

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