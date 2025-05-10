Вторая ракетка России вышла в 1/8 финала турнира в Риме

Россиянка Шнайдер победила румынку Кристиан и вышла в 1/8 финала Мастерса в Риме

Вторая ракетка России Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала турнира в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем раунде 21-летняя россиянка победила представительницу Румынии Жаклин Кристиан 6:3 6:3. Встреча продолжалась полтора часа.

В следующем круге Шнайдер сыграет с победительницей матча между Элисе Мертенс и Джессикой Пегулой. Сегодня позже за выход в 1/8 финала Мастерса в Италии также поборется первая ракетка России — 18-летняя Мирра Андреева. Ее соперницей будет чешка Линда Носкова.

Ранее Андрей Рублев вылетел во втором круге турнира в Риме. Россиянин проиграл уступающему 44 строчки в мировом рейтинге венгру Фабиану Марожану 5:7 6:4 3:6.