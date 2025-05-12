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11:44, 12 мая 2025Спорт

РФС рассмотрит поведение тренера «Спартака» в матче с «Динамо»

РФС рассмотрит поведение тренера «Спартака» Станковича в матче с «Динамо»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит поведение главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против «Динамо». Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Комитет обратил внимание на пропуск специалистом послематчевой пресс-конференции и флеш-интервью, а также неоднократный выход серба за пределы технической зоны во время матча. «Это нарушение технического регламента», — заявил Григорьянц.

Ранее сообщалось, что от обязательного общения со СМИ после матча отказался не только Станкович, но и все остальные представители «Спартака», включая футболистов. Причины такого решения не назывались.

Встреча между «Спартаком» и «Динамо» состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 11 мая. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу бело-голубых.

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