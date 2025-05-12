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17:06, 12 мая 2025Россия

В Москве на Патриарших заметили простоявшего почти час на карнизе дома мужчину

В Москве мужчина почти час простоял на внешнем карнизе окна жилого дома
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На Патриарших прудах в Москве заметили мужчину, стоящего на карнизе жилого дома. Об этом пишет Baza в Telegram.

К посту приложена фотография, на которой видно человека, вылезшего из окна верхнего этажа здания и смотрящего вниз.

По информации издания, инцидент произошел 12 мая. Мужчина простоял снаружи около часа, после чего вернулся в квартиру. Адрес жилого дома не уточняется. Причина поведения россиянина неизвестна.

Ранее на Ленинградском шоссе Москвы из окна квартиры на 36-м этаже выпала 28-летняя женщина. Спасти ее не удалось. О случившемся в экстренные службы сообщила мать россиянки. Причина происшествия на тот момент не уточнялась.

До этого в Балашихе прохожие заметили ребенка, гуляющего по карнизу окна на 11-м этаже. Очевидцы поднялись к квартире, где жил мальчик, однако им никто не открыл. Как выяснилось, мать несовершеннолетнего в этот момент спала в состоянии алкогольного опьянения.

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