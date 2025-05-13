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15:12, 13 мая 2025Россия

Украина вновь попыталась атаковать Россию с воздуха

Минобороны РФ заявило еще об одном сбитом в Белгородской области беспилотнике
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предприняли попытку атаковать с воздуха Белгородскую область. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, дежурные средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа около 13:30 по московскому времени. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее 13 мая Минобороны уже дважды сообщало об атаках на Белгородскую область. Также беспилотники были сбиты над Крымом.

До этого в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал житель белгородского села Богун-Городок. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины.

ЖЗЛ
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