Украина вновь попыталась атаковать Россию с воздуха

Минобороны РФ заявило еще об одном сбитом в Белгородской области беспилотнике

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предприняли попытку атаковать с воздуха Белгородскую область. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, дежурные средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа около 13:30 по московскому времени. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее 13 мая Минобороны уже дважды сообщало об атаках на Белгородскую область. Также беспилотники были сбиты над Крымом.

До этого в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал житель белгородского села Богун-Городок. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины.