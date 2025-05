Гигантскую самку крокодила весом 400 килограммов поймали и сняли на видео

NTK: В Малайзии поймали гигантскую самку крокодила весом 400 килограммов

В Малайзии местные жители поймали гигантскую самку крокодила более четырех метров в длину. Видео происшествия публикует Need To Know (NTK).

Крупную рептилию поймали на берегу реки Бату-Пахат в султанате Джохор 8 мая. Самка появилась рядом с деревней. Жители вызвали представителей местной пожарной службы, которые оказали им помощь в поимке животного. Всего в операции участвовало около 20 человек.

На кадрах, снятых очевидцем, показано, как огромного крокодила, вес которого оказался 410 килограммов, связали и подготовили к перевозке подальше от жилых домов. Позже чиновники Бюро охраны дикой природы сообщили, что самку выпустят в ближайшем заповеднике.

