Илона Маска сочли отцом двойняшек актрисы Эмбер Херд

Daily Mail: отцом двойняшек актрисы Эмбер Херд может быть Илон Маск

Отцом новорожденных двойняшек актрисы Эмбер Херд может быть американский миллиардер Илон Маск. Об этом пишет Daily Mail.

Издание напоминает, что Маск и Херд встречались полтора года после расставания артистки с мужем Джонни Деппом в 2016 году, и тогда пара решила заморозить свои половые клетки. Когда их роман закончился, основатель Tesla и SpaceX обратился в суд с требованием к Херд уничтожить эмбрионы, тогда как звезда «Ромового дневника» была против.

12 мая Херд сообщила, что у нее родились дочь Агнес и сын Оушен. При этом она пожаловалась на имеющиеся у нее проблемы с фертильностью. Отец детей неизвестен.

В июле 2024 года издание Bloomberg сообщило, что Илон Маск стал отцом в одиннадцатый раз. Матерью еще одного ребенка миллиардера вновь стала Шивон Зилис — директор по спецпроектам компании Neuralink, которую основал Маск, у нее еще двое детей от бизнесмена.

У Маска есть еще восемь детей. Пятерых родила его первая жена, писательница Джастин Уилсон. Матерью остальных была певица Граймс. Изобретатель заявлял, что дети — это его вклад в борьбу с низкой рождаемостью. «Падающая рождаемость — это пока самая большая опасность, которая грозит цивилизации», — отмечал он.