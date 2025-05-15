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23:14, 15 мая 2025Моя страна

Крапчатые суслики освоились в Брянской области

Переехавшие в Брянскую область крапчатые суслики прижились на новом месте
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Konstantin Mikhailov / Russian Look / Global Look Press

Крапчатые суслики, переехавшие в Брянскую область, адаптировались к новому месту обитания. Об этом пишет Брянск.News.

Ранней весной около 100 крапчатых сусликов привезли из Липецкой области в заповедник «Брянских лес» у деревни Чухраи. Это было сделано в рамках проекта «Спасти самых маленьких», который направлен на спасение вымирающего вида грызунов. Игорь Шпиленок, один из авторов проекта, сообщил, что зверьки уже прижились и освоились на новом месте. Они успешно справились со стрессом, обустроили норки и даже принесли первое потомство. Подтверждением тому стали фото кормящих самок.

Крапчатый суслик четыре года назад был занесен в Красную книгу России. Вид стремительно исчезает, до недавних пор единственной колонией в Центральной России оставалась популяция грызунов неподалеку от Липецка.

Результатом проекта должна стать резервная колония крапчатого суслика в охранной зоне заповедника. Если будущей весной специалисты позитивно оценят проект по переселению, это станет основой для создания подобных колоний и в других местах исторического обитания крапчатого суслика.

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