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20:17, 15 мая 2025Бывший СССР

В МИД второй раз за день назвали Зеленского клоуном

Захарова: Российская делегация ждет, когда Зеленский даст начать переговоры
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российская делегация на переговорах в Стамбуле ждет, когда президент Украины Владимир Зеленский даст им начать переговоры. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила слова украинского лидера о том, что он надеется на начало переговоров и на то, что у делегаций «все-таки появится время для встречи». Дипломат также вновь назвала политика клоуном и заявила, что российская переговорная группа ждет, когда он «навыступается».

«Скоро уже сутки, как российская делегация в Стамбуле. Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам», — написала она.

Ранее Захарова заявила, что президент Украины является клоуном и неудачником. Она сказала это после того, как украинский лидер назвал российскую переговорную группу в Стамбуле бутафорской.

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