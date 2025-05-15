В МИД второй раз за день назвали Зеленского клоуном

Захарова: Российская делегация ждет, когда Зеленский даст начать переговоры

Российская делегация на переговорах в Стамбуле ждет, когда президент Украины Владимир Зеленский даст им начать переговоры. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила слова украинского лидера о том, что он надеется на начало переговоров и на то, что у делегаций «все-таки появится время для встречи». Дипломат также вновь назвала политика клоуном и заявила, что российская переговорная группа ждет, когда он «навыступается».

«Скоро уже сутки, как российская делегация в Стамбуле. Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам», — написала она.

Ранее Захарова заявила, что президент Украины является клоуном и неудачником. Она сказала это после того, как украинский лидер назвал российскую переговорную группу в Стамбуле бутафорской.