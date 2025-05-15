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20:50, 15 мая 2025Моя страна

Змее удалось «станцевать» на воде и удачно попасть в кадр на Сахалине

Гадюка «станцевала» на воде и попала в кадр шедших мимо россиян на Сахалине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Змее удалось необычно «станцевать» на воде и удачно попасть в кадр на Сахалине. Ее запечатлели шедшие мимо водоема местные жители, запись публикует телеканал АСТВ.

На видео показано, как гадюка, находящаяся в этот момент в воде, начинает резко искривляться. Необычно извиваясь, она углублялась, сжималась и затем разворачивалась, поднимаясь снова над водной гладью. Успешно исполнив свой «танец», змея спокойно «поплыла» дальше.

По словам россиянина, записавшего ролик, все произошло несколько дней назад на водоеме в Корсаковском районе Сахалинской области. При этом он не сказал, где именно повстречал эту гадюку.

Ранее толстый морж по кличке Миша станцевал «Смуглянку». Он покорил сердца российских зрителей во Владивостоке.

Помимо этого, самка дальневосточного леопарда записала на видео урок, где показала, как правильно выполнять гимнастические упражнения. Недавно также в заповеднике на Камчатке дикий медведь провел мастер-класс по зажигательной ламбаде.

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