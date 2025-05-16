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12:54, 16 мая 2025Россия

24-летний россиянин снес переходившего на зеленый пешехода и попал на видео

В Петербурге водитель снес переходившего на зеленый сигнал светофора пешехода
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Санкт-Петербурге 24-летний водитель снес пешехода, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора на Лиговском проспекте. Момент аварии попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике видно, как мужчина двигается по переходу. Внезапно россиянина сбивает иномарка. Мужчину отбрасывает от удара на несколько метров, слышен крик.

40-летнего пострадавшего удалось довезти до больницы. Однако медики не смогли сохранить ему жизнь.

Водителя задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы на переходе мотоциклист сбил насмерть женщину.

Предположительно, россиянка начала пересекать дорогу на красный сигнал светофора.

До этого двух человек сбила иномарка на улице Косыгина юго-западе Москвы.

ЖЗЛ
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