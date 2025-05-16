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22:12, 16 мая 2025Бывший СССР

Глава украинской делегации назвал следующий шаг после переговоров в Стамбуле

Умеров: Следующим шагом должна стать организация встречи Путина и Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Matthias Wehnert / Globallookpress.com

Глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров назвал следующий шаг после переговоров в Стамбуле. Он отметил, что таковым должна стать организация встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Я думаю, что следующим шагом должна стать организация встречи на уровне лидеров», — сказал Умеров журналистам. По его словам, в ближайшее время станет известно о возможном новом раунде переговоров.

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Общение продлилось два часа.

Представители Москвы и Киева условились детально представить друг другу свое видение формата прекращения огня и выразили готовность продолжать контакты.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что планирует как можно скорее начать переговоры с Владимиром Путиным.

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