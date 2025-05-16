На Украине возбудили уголовное дело против тренера «Зенита»

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело против тренера «Зенита» Тимощука

Киевская городская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего капитана сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука, ныне работающего тренером в петербургском «Зените». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

Претензии украинских силовиков связаны со сбором денег в пользу пострадавших в Курской области, который организовал тренер.

22 сентября 2024 года Тимощук передал деньги на помощь жителям Курской области, пострадавшим от атак ВСУ. Его футболку с автографом продали на аукционе за 700 тысяч рублей.

В марте 2022-го Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука тренерской лицензии и отобрала титулы. Кроме того, ему пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории страны.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. С 2000-го по 2016-й Тимощук провел за сборную Украины 144 матча, что является рекордом команды. За это время он забил четыре мяча.