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18:08, 16 мая 2025Спорт

На Украине возбудили уголовное дело против тренера «Зенита»

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело против тренера «Зенита» Тимощука
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Анатолий Тимощук

Анатолий Тимощук. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Киевская городская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего капитана сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука, ныне работающего тренером в петербургском «Зените». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

Претензии украинских силовиков связаны со сбором денег в пользу пострадавших в Курской области, который организовал тренер.

22 сентября 2024 года Тимощук передал деньги на помощь жителям Курской области, пострадавшим от атак ВСУ. Его футболку с автографом продали на аукционе за 700 тысяч рублей.

В марте 2022-го Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука тренерской лицензии и отобрала титулы. Кроме того, ему пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории страны.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. С 2000-го по 2016-й Тимощук провел за сборную Украины 144 матча, что является рекордом команды. За это время он забил четыре мяча.

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