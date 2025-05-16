Украину заподозрили в желании сорвать переговоры в Стамбуле. Киев может использовать Мединского в качестве повода

BZ: Украина может использовать назначение Мединского для срыва переговоров

Украина может сорвать переговоры в Стамбуле, считают авторы немецкой газеты Berliner Zeitung (BZ). Киев может использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского на должность главы российской делегации в Стамбуле в качестве повода для срыва переговоров, а также для получения еще большей военной поддержки от западных стран.

Над переговорами, как дамоклов меч, висит опасность открытого срыва. Если украинская делегация расценит сравнительно низкий дипломатический ранг Мединского как преднамеренное принижение, Киев может демонстративно заклеймить переговоры как «тактику блокады» и покинуть город Berliner Zeitung

Отмечается, что страны Запада воспользуются этой ситуацией как основанием для увеличения поставок вооружений украинской стороне.

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для участия в переговорном процессе с Россией в Стамбуле. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров. Также в делегацию вошел заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, который ранее был заподозрен в расправе над участником первых переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной финансистом Денисом Киреевым.

По словам источника в министерстве иностранных дел Турции, трехсторонняя встреча Турции, России и Украины запланирована на пятницу, 16 мая. Ранее источник ТАСС сообщил, что российско-украинские переговоры были отменены 15 мая по причине логистики.

Мединский заявил, что Россия будет ожидать в Стамбуле представителей украинской делегации 16 мая с 10:00 для проведения переговоров.

Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу Владимир Мединский Помощник президента России

По его словам, российская сторона готова к прямому диалогу с Киевом без предварительных условий.

Трамп заявил, что не поедет в Стамбул

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет в Турцию, где возможны переговоры по украинскому урегулированию. Подписывая гостевую книгу в ОАЭ, глава Белого дома сообщил, что 16 мая вероятно, вернется в Вашингтон. При этом ранее Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул для возможного участия в переговорах, если это будет необходимо.

Также американский лидер исключил возможность урегулирования конфликта на Украине до его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся Дональд Трамп Президент США

При этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности Трампа оставаться вовлеченным в урегулирование конфликта на Украине «столько, сколько потребуется».

Старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка, в свою очередь, заявил, что встреча Трампа и Путина произойдет очень скоро.

Когда время будет подходящим, тогда президент [Трамп] окажется в одной комнате с Путиным. Но по моим ожиданиям, в ближайшее время Себастьян Горка Старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос встречи Путина и Трампа в предметном плане пока не согласовывался и не поднимался.