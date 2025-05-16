Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:12, 16 мая 2025Моя страна

В российском селе поселились аисты

В селе Калтыманово в Башкирии поселились аисты
Екатерина Ештокина

В российском селе поселились аисты. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Жители села Калтыманово в Башкирии запечатлели пернатых на фоне неба. Птицы сидели на высоком столбе, покачиваясь от сильного ветра. При этом они демонстрировали свое оперение. Затем один из аистов взмахнул крыльями и улетел, а другой остался на прежнем месте.

Ранее в мае редчайшие птицы попали на видео в российском заповеднике. Пернатых на острове Большой Пелис увидел фотограф и волонтер заповедника Иван Боровков. Также специалисту удалось сфотографировать белобрюхого дрозда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могло быть и хуже». Переговоры в Стамбуле закончились. Что об итогах говорят российские политики и военкоры?

    Турист с высоко заразной инфекцией прошелся по городу и вызывал панику в целом штате

    Мужчинам указали на психические симптомы дефицита тестостерона

    В российском регионе нашли одинокого лосенка

    Южная Корея попросила освободить ее от американских пошлин

    Во Франции заметили отсылку России в стамбульских переговорах

    В НХЛ отреагировали на вылет Овечкина из Кубка Стэнли

    Российские подростки сняли на видео изнасилование школьницы для шантажа

    Единый учебник по истории для 5-9-х классов введут в школах с начала учебного года

    Названо число погибших от ударов ВСУ в Белгородской области с февраля 2022 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости