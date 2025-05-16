В селе Калтыманово в Башкирии поселились аисты

В российском селе поселились аисты. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Жители села Калтыманово в Башкирии запечатлели пернатых на фоне неба. Птицы сидели на высоком столбе, покачиваясь от сильного ветра. При этом они демонстрировали свое оперение. Затем один из аистов взмахнул крыльями и улетел, а другой остался на прежнем месте.

Ранее в мае редчайшие птицы попали на видео в российском заповеднике. Пернатых на острове Большой Пелис увидел фотограф и волонтер заповедника Иван Боровков. Также специалисту удалось сфотографировать белобрюхого дрозда.