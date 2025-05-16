В Уфе спасли застрявшую в окне крысу

В Уфе спасли застрявшую в оконной створке домашнюю крысу

Спасательный отряд Уфы помог застрявшему в окне грызуну. Об этом сообщает Telegram-канал Ufa_rb.

Россиянка обратилась к спасателям, сообщив, что ее домашняя крыса застряла в оконной створке, оставленной на проветривание. Специалистам пришлось подняться к окну на втором этаже с помощью лестницы и альпинистского снаряжения, чтобы снять грызуна.

Сотрудники поисково-спасательного отряда узнали, что в квартире, где случилось происшествие, на данный момент никто не живет и она продана. При этом выяснилось, что крысу оставили одну в квартире.

Ранее в мае кот с обгоревшими усами по кличке Патрос вернулся на пепелище сгоревшего приюта в Задонском монастыре. Отмечалось, что специалисты намерены его лечить, поскольку он мог надышаться дымом.