Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:24, 16 мая 2025Моя страна

В Уфе спасли застрявшую в окне крысу

В Уфе спасли застрявшую в оконной створке домашнюю крысу
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

Спасательный отряд Уфы помог застрявшему в окне грызуну. Об этом сообщает Telegram-канал Ufa_rb.

Россиянка обратилась к спасателям, сообщив, что ее домашняя крыса застряла в оконной створке, оставленной на проветривание. Специалистам пришлось подняться к окну на втором этаже с помощью лестницы и альпинистского снаряжения, чтобы снять грызуна.

Материалы по теме:
Помоги мне вернуться домой. Найти потерявшегося домашнего питомца или хозяев для котят и щенков станет проще
Помоги мне вернуться домой.Найти потерявшегося домашнего питомца или хозяев для котят и щенков станет проще
29 декабря 2021
«Благодаря ей ребенок заговорил» Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
«Благодаря ей ребенок заговорил»Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
6 марта 2022

Сотрудники поисково-спасательного отряда узнали, что в квартире, где случилось происшествие, на данный момент никто не живет и она продана. При этом выяснилось, что крысу оставили одну в квартире.

Ранее в мае кот с обгоревшими усами по кличке Патрос вернулся на пепелище сгоревшего приюта в Задонском монастыре. Отмечалось, что специалисты намерены его лечить, поскольку он мог надышаться дымом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могло быть и хуже». Переговоры в Стамбуле закончились. Что об итогах говорят российские политики и военкоры?

    Турист с высоко заразной инфекцией прошелся по городу и вызывал панику в целом штате

    Мужчинам указали на психические симптомы дефицита тестостерона

    В российском регионе нашли одинокого лосенка

    Южная Корея попросила освободить ее от американских пошлин

    Во Франции заметили отсылку России в стамбульских переговорах

    В НХЛ отреагировали на вылет Овечкина из Кубка Стэнли

    Российские подростки сняли на видео изнасилование школьницы для шантажа

    Единый учебник по истории для 5-9-х классов введут в школах с начала учебного года

    Названо число погибших от ударов ВСУ в Белгородской области с февраля 2022 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости