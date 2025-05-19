«Дебильные задачи». Бойцы ВСУ массово жалуются на ситуацию в Сумской и Харьковской областях. Чем вызвано их недовольство?

Генштаб ВСУ начал проверку заявления комбата Ширшина о «дебильных задачах»

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал проверку заявления командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александра Ширшина о «дебильных задачах» со стороны вышестоящего командования в приграничье Курской области. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Высказывание Ширшина вызвало волну обсуждений среди украинских военнослужащих и журналистов. Критики указали на нежелание руководства ВСУ, в частности главнокомандующего Александра Сырского, брать на себя ответственность за неудачные попытки вторжения в приграничные районы Курской области. Также ряд украинских военных пожаловались на ухудшение обстановки на волчанском направлении в Харьковской области.

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Генштаб ВСУ изучит атаку на приграничное Теткино

Украинский Генштаб объявил о создании рабочей группы по проверке заявлений Ширшина и пообещал досконально изучить все приказы и распоряжения руководителей подразделений, участвовавших во вторжении в российский регион. Ведомство обещало проверить всю цепочку командования и переданные приказы. «По результатам проверки будут приняты соответствующие решения», — говорится в заявлении.

Как сообщило издание «Страна.ua», рапорт Ширшина об отставке связан с боями вокруг села Теткино в Курской области. По словам украинского журналиста Юрия Бутусова (признан в России иностранным агентом), ВСУ атакуют колоннами в лоб под ударами российских дронов, что приводит к значительным потерям техники и личного состава.

Никто не пытается сделать выводы и научиться, а наоборот, продолжают повторять те же ошибки многократно, не считая потерь Юрий Бутусов украинский журналист

На Украине поддержали критику командования ВСУ

Бутусов назвал атаки ВСУ на Теткино «политической задачей вести боевые действия на территории врага» и указал на некачественное планирование рейда на оперативном и тактическом уровне. По его мнению, Ширшин имел моральное право высказаться о действиях высшего военного командования.

Бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич указал на нежелание высшего командования ВСУ брать на себя ответственность за задачи. По его словам, 99,9 процента задач на уровнях вплоть до батальонного являются прямым распоряжением украинского Генштаба.

Зачем? Чтобы один человек выглядел перед президентом [Украины Владимиром Зеленским] так, будто у него все под контролем. На самом деле — ничего не под контролем Богдан Кротевич экс-начальник штаба бригады «Азов»

Депутат Рады Марьяна Безуглая назвала президента Украины Владимира Зеленского глухим на фоне критики командования ВСУ. По ее словам, в Киеве прекрасно осведомлены о некомпетентности Сырского и нецелесообразности его задач.

Бойцы ВСУ пожаловались на ситуацию в Харьковской области

Основатели украинского военного сообщества Special Team Solutions рассказали в своем Telegram-канале об ухудшении ситуации на волчанском направлении в Харьковской области. По их словам, ситуация значительно ухудшилась после переброски лучших подразделений на другие участки фронта. «Некоторые генералы и полковники решили, что они очень мощные воеводы», — подчеркнули военблогеры.

Дебильные задачи, на которых полегли батальоны, а то и бригады, и полная безответственность высших штабов Telegram-канал «Чернила»

Лейтенант ВСУ с позывным Алекс также рассказал об ухудшении ситуации для украинских войск на данном направлении. По его словам, качество управления подразделениями в этом районе возвращается к периоду до прорыва границы ВС России в мае 2024 года. «Довольно грустная ситуация, которая требует внимания», — признал офицер.

ВС России перешли в контрнаступление в Сумской области

19 мая Минобороны России заявило о взятии под контроль приграничного села Марьино в Сумской области. Бойцы группировки войск «Север» Вооруженных сил России нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки Сумской области.

Марьино граничит с Краснояружским районом в Белгородской области, который регулярно подвергался рейдам ВСУ. В частности, в марте 2025 года украинские войска атаковали близлежащие к селу населенные пункты Демидовка и Графовка.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, сотни военнослужащих 67-й ОМБр ВСУ были ликвидированы и десятки попали в плен при обороне населенного пункта Беловоды в Сумской области. Группировка «Север» продолжила расширение зоны контроля на границе с Курской областью.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

ВСУ заменили командира одной из важнейших бригад на покровском направлении

Издание «Украинская правда» также сообщило о срочной замене командира воюющей на покровском (красноармейском) направлении в Донецкой народной республике 59-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) беспилотных систем подполковника Богдана Шевчука. По словам одного из собеседников, решение об отстранении от должности Шевчука принимал не командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский, в подчинении которого с начала 2025 года находится подразделение, а лично Сырский.

В январе 2025 года 59-я ОШБр была передана в Силы беспилотных систем из-за формирования отрядов беспилотников в данной бригаде. В качестве причин замены командира называется осложнение ситуации в полосе обороны подразделения.