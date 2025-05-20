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22:44, 20 мая 2025Экономика

Дачникам назвали запрещенные для сруба деревья на участке

Эколог Кобяков: На даче запрещено рубить краснокнижные деревья и кустарники
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На даче нельзя рубить краснокнижные деревья и кустарники и те, которые являются местом обитания краснокнижных животных либо растений, — в противном случае собственника ждет уголовная ответственность. Все запрещенные для этого растения назвал руководитель программы по сохранению растительного мира фонда «Природа и люди», член общественного совета при Рослесхозе Константин Кобяков в разговоре с aif.ru.

Эколог посоветовал владельцам участков перед вырубкой дерева узнать, на какой земле оно растет, и обратиться в соответствующий орган за разъяснениями. «Если земля находится в федеральной собственности — нужно в лесничество. Если она принадлежит муниципалитету — разрешениями занимается местная администрация. В свою очередь, все, что находится на частной земле, принадлежит ее собственнику, однако и здесь есть нюансы», — пояснил он, добавив, что полученную древесину нельзя продавать — лишь самому пустить на дрова.

Эксперт также рассказал, что в случае, если из-за сильного ветра дерево на участке упало или может упасть на дом или сарай, определить его дальнейшую судьбу стоит с местной администрацией либо правлением СНТ. Он отметил, что в ряде регионов законом запрещен даже сбор веток в лесу.

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Что касается наказаний за вырубку деревьев, то спил краснокнижного дерева чреват штрафом до нескольких сотен тысяч рублей, поделился информацией Кобяков. За рубку пары берез или осин, которые находились в муниципальной собственности, продолжил он, штраф составит до 100 тысяч рублей. В ситуации, если дерево растет в особой зоне, к примеру, водоохранной, к наказанию применят повышающий коэффициент. Помимо уплаты зачастую небольшого штрафа, собственника потребуют еще и компенсировать вред, нанесенный окружающей среде, причем вторая сумма будет в разы внушительнее. «Относиться к этому процессу нужно очень осторожно, потому что по подобным делам административная ответственность очень быстро переходит в уголовную. Порог ущерба составляет всего 10 тысяч рублей, и перейти за него можно, если просто спилить крупную березу в какой-нибудь природоохранной зоне», — предостерег специалист.

Ранее в мае владельцев дачных участков предупредили о наказании, грозящем за неправильные бани и сараи на участке. Так, за отсутствие регистрации завершенных построек физлицу придется отдать две-пять тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч рублей, юрлицам — до миллиона рублей.

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