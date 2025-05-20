Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:29, 20 мая 2025Россия

Плюшевую игрушку со взрывчаткой нашли в освобожденном от ВСУ российском селе

Плюшевую игрушку со взрывчаткой нашли в доме в освобожденном от ВСУ курском селе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Плюшевую игрушку со взрывчаткой нашли в доме в Курской области в одном из сел, освобожденном от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС старший сапер с позывным Славный.

Российский боец отметил, что масса взрывного устройства составляла около 50 граммов. Внутри игрушки оказался механизм на разжим.

«То есть, когда ребенок будет играть, трясти ее, она разожмется, и произойдет взрыв», — предположил военнослужащий в разговоре с агентством.

До этого военный с позывным Химера заявил, что ВСУ перед отходом из Курской области оставили многоуровневые минные заслоны.

Боец уточнил, что чаще всего в российском приграничье находили мины «лепесток» и «колокольчик», а также самодельные взрывные устройства и мины-ловушки нажимного действия.

Еще раньше сообщалось, что украинские военные разбросали взрывные устройства на каждом квадратном метре курского приграничья.

Вот это да!

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Знаешь, кто моя мама?» Вологодскую чиновницу уволили из-за скандального видео ее дочери про СВО. Что в нем было?

    Неходячую после инфаркта и инсульта пожилую россиянку отправили в колонию

    От загрязнения реки заводом российского экс-чиновника пострадали два региона

    В офисе Зеленского огорчились Трампом

    Для СВО создали окопный «Сигнал»

    Прохожий нашел обгоревшее женское тело возле жилого дома в российском регионе

    Раскрыта стратегия Путина при разговоре с Трампом

    Фельдшер с Сахалина по традиции купил лотерейный билет и выиграл миллиард рублей

    Секс-символ MMA показала тренировку в откровенном бикини

    Парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе из МУС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости