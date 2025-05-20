Плюшевую игрушку со взрывчаткой нашли в освобожденном от ВСУ российском селе

Плюшевую игрушку со взрывчаткой нашли в доме в освобожденном от ВСУ курском селе

Плюшевую игрушку со взрывчаткой нашли в доме в Курской области в одном из сел, освобожденном от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС старший сапер с позывным Славный.

Российский боец отметил, что масса взрывного устройства составляла около 50 граммов. Внутри игрушки оказался механизм на разжим.

«То есть, когда ребенок будет играть, трясти ее, она разожмется, и произойдет взрыв», — предположил военнослужащий в разговоре с агентством.

До этого военный с позывным Химера заявил, что ВСУ перед отходом из Курской области оставили многоуровневые минные заслоны.

Боец уточнил, что чаще всего в российском приграничье находили мины «лепесток» и «колокольчик», а также самодельные взрывные устройства и мины-ловушки нажимного действия.

Еще раньше сообщалось, что украинские военные разбросали взрывные устройства на каждом квадратном метре курского приграничья.