Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:12, 21 мая 2025Путешествия

Самый большой аэропорт России ответил на слухи о массовых увольнениях

Аэропорт Шереметьево опроверг слухи о массовых увольнениях из-за низких зарплат
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Московский аэропорт Шереметьево, который является самым большим в России, ответил на слухи об увольнениях работников по причине низких зарплат. Об этом говорится в заявлении авиагавани.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что сотрудники Шереметьево массово оставляют свои должности, заявления об уходе подали более 20 человек. Бывшие работники пожаловались, что оплата труда якобы упала на 20-30 тысяч рублей из-за низкого объема работы. В связи с этим пассажиров призвали готовиться к очередям на входе в здание аэропорта и в зоне досмотра.

В аэропорту заявили, что эта информация не соответствует действительности, работа проводится в штатном режиме. «Продолжительность прохождения пассажиров через входные группы терминалов и предполетный контроль соответствуют общепринятой практике, лучше отраслевых регламентов и стандартов с учетом обеспечения максимального уровня авиационной безопасности», — указали там.

В сообщении уточняется, что размер оплаты труда работников находится на уровне с рыночными условиями и формируется с учетом сложности и социальной значимости задач. Также в аэропорту введена система стимулирующих выплат. «Сотрудники обеспечены одним из наиболее привлекательных социальных пакетов в отрасли, который включает разнообразные льготы и опции», — добавили в аэропорту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об уходе из Госдумы одного из богатейших российских депутатов

    Москвичи попросили назвать станцию метро именем Муслима Магомаева

    Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

    В России оценили «робкие попытки мангалостроения» Индии

    Самый большой аэропорт России ответил на слухи о массовых увольнениях

    В российском общежитии рухнули стена и потолок

    Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

    Стало известно о введении плана «Ковер» в нескольких российских аэропортах

    Губерниев пристыдил посетовавшую на зарплату Большунова в 140 тысяч рублей Вяльбе

    Трамп резко ответил на призыв Зеленского об ужесточении санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости