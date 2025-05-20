Самый большой аэропорт России ответил на слухи о массовых увольнениях

Аэропорт Шереметьево опроверг слухи о массовых увольнениях из-за низких зарплат

Московский аэропорт Шереметьево, который является самым большим в России, ответил на слухи об увольнениях работников по причине низких зарплат. Об этом говорится в заявлении авиагавани.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что сотрудники Шереметьево массово оставляют свои должности, заявления об уходе подали более 20 человек. Бывшие работники пожаловались, что оплата труда якобы упала на 20-30 тысяч рублей из-за низкого объема работы. В связи с этим пассажиров призвали готовиться к очередям на входе в здание аэропорта и в зоне досмотра.

В аэропорту заявили, что эта информация не соответствует действительности, работа проводится в штатном режиме. «Продолжительность прохождения пассажиров через входные группы терминалов и предполетный контроль соответствуют общепринятой практике, лучше отраслевых регламентов и стандартов с учетом обеспечения максимального уровня авиационной безопасности», — указали там.

В сообщении уточняется, что размер оплаты труда работников находится на уровне с рыночными условиями и формируется с учетом сложности и социальной значимости задач. Также в аэропорту введена система стимулирующих выплат. «Сотрудники обеспечены одним из наиболее привлекательных социальных пакетов в отрасли, который включает разнообразные льготы и опции», — добавили в аэропорту.